Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak - Haberler
Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Güncel

Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınına karşı hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık krizinin ikiye katlanacağını belirterek, 75 milyon çocuğun söz konusu durumdan etkileneceğini ifade etti.

21.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 17 bini aştı, vaka sayısı ise 2,5 milyona ulaştı. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yanı sıra bir dizi önlemler alınırken, Birleşmiş Milletler'den (BM) korkutan bir açıklama geldi. BM, salgın nedeniyle dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine karşı yayınladığı raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadeleri kullanıldı.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE FELAKETİ YAŞAMAK ÜZERELER"

Birleşmiş Milletler (BM) Kovid-19 salgını kapsamında dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine yönelik bir rapor yayınladı. Raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadelerine yer verildi. BM'nin raporuna göre dünyada Kovid-19 nedeniyle ağır açlık çeken insan sayısı 2020 yılının sonuna kadar 250 milyonu aşacak. Raporun resmi sunumunu yapan BM Gıda Fonu yetkilisi Arif Husain, "Zaten son derece kırılgan olan bu kitle, Kovid-19 nedeniyle felaketi yaşamak üzere" ifadelerini kullandı.

"75 MİLYON ÇOCUK ETKİLENECEK"

Husain, 2019'da dünya nüfusunda açlık çeken 130 milyon kişinin salgının ekonomik etkileri ve gıda zincirinin darbe alması nedeniyle 2020 sonunda hesaplamalara göre 265 milyonu bulabileceğine dikkat çekti. Söz konusu durumun küresel ısınma ve 55 ülkede salgının ağır etkiler göstermesi nedeniyle "ağır gıda yetersizliği" durumuna yol açacağını bildiren Husain, "Bu durumdan 75 milyon çocuk etkilenecek" dedi.

"TOPLU HALDE BU DÜNYA FELAKETİNE ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ"

BM'ye göre söz konusu durumun engellenmesi için dünya ülkelerinin gecikmeden tedbir alması gerekiyor. Tedbir alınması konusunun önemine dikkat çeken BM Gıda Fonu yetkilisi Arif Husain, "Toplu halde bu dünya felaketine engel olmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

BM tarafından yayınlanan raporda özellikle Yemen, Suriye, Afganistan, Kongo, Venezuela, Etiyopya, Güney Sudan, Nijerya, Çad, Burkina Faso, Mali ve Haiti'de ağır açlığın etkilerinin derin bir şekilde yaşandığı bildirildi. Raporda ayrıca, açlık yaşayan ve aynı zamanda çatışmaların yaşandığı ülkelerde Kovid-19 salgını nedeniyle de durumun çok daha tarifsiz boyutlara ulaşması ihtimaline dikkat çekilerek dünyaya tedbir alma çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti Haberler
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Harun Tan Deniz Seki Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ergin Ataman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Mart Nisan Twitter
Şu an buradasınız: Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 21:57:49. #1.15#
title