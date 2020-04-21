Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınına karşı hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık krizinin ikiye katlanacağını belirterek, 75 milyon çocuğun söz konusu durumdan etkileneceğini ifade etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 17 bini aştı, vaka sayısı ise 2,5 milyona ulaştı. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yanı sıra bir dizi önlemler alınırken, Birleşmiş Milletler'den (BM) korkutan bir açıklama geldi. BM, salgın nedeniyle dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine karşı yayınladığı raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadeleri kullanıldı.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE FELAKETİ YAŞAMAK ÜZERELER"

Birleşmiş Milletler (BM) Kovid-19 salgını kapsamında dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine yönelik bir rapor yayınladı. Raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadelerine yer verildi. BM'nin raporuna göre dünyada Kovid-19 nedeniyle ağır açlık çeken insan sayısı 2020 yılının sonuna kadar 250 milyonu aşacak. Raporun resmi sunumunu yapan BM Gıda Fonu yetkilisi Arif Husain, "Zaten son derece kırılgan olan bu kitle, Kovid-19 nedeniyle felaketi yaşamak üzere" ifadelerini kullandı.

"75 MİLYON ÇOCUK ETKİLENECEK"

Husain, 2019'da dünya nüfusunda açlık çeken 130 milyon kişinin salgının ekonomik etkileri ve gıda zincirinin darbe alması nedeniyle 2020 sonunda hesaplamalara göre 265 milyonu bulabileceğine dikkat çekti. Söz konusu durumun küresel ısınma ve 55 ülkede salgının ağır etkiler göstermesi nedeniyle "ağır gıda yetersizliği" durumuna yol açacağını bildiren Husain, "Bu durumdan 75 milyon çocuk etkilenecek" dedi.

"TOPLU HALDE BU DÜNYA FELAKETİNE ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ"

BM'ye göre söz konusu durumun engellenmesi için dünya ülkelerinin gecikmeden tedbir alması gerekiyor. Tedbir alınması konusunun önemine dikkat çeken BM Gıda Fonu yetkilisi Arif Husain, "Toplu halde bu dünya felaketine engel olmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

BM tarafından yayınlanan raporda özellikle Yemen, Suriye, Afganistan, Kongo, Venezuela, Etiyopya, Güney Sudan, Nijerya, Çad, Burkina Faso, Mali ve Haiti'de ağır açlığın etkilerinin derin bir şekilde yaşandığı bildirildi. Raporda ayrıca, açlık yaşayan ve aynı zamanda çatışmaların yaşandığı ülkelerde Kovid-19 salgını nedeniyle de durumun çok daha tarifsiz boyutlara ulaşması ihtimaline dikkat çekilerek dünyaya tedbir alma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA