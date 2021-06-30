Bloober Team Konami ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı
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Bloober Team Konami ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Bloober Team Konami ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bloober Team, Konami ile stratejik bir işbirliği anlaşmasına girdiğini duyurdu.

Bloober Team, ile stratejik bir işbirliği anlaşmasına girdiğini duyurdu. Ekibe göre, bu ortaklık seçilen içerikleri ortaklaşa geliştirmesine ve bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sağlayacak.

Bloober Team

The Medium'un geliştirici ekibinin başkanı Piotr Babieno şunları söyledi:

"Benim için tarihi bir gün ve birkaç yıllık çalışmalarımızın doruk noktası. KONAMI gibi tanınmış bir şirketin Geliştirici ekibi ile stratejik olarak işbirliği yapmaya karar vermesi, bizim de oyun alanında dünya liderlerine katıldığımız ve bu pazardaki lider oyuncular için eşit bir ortak olduğumuz anlamına geliyor."

Hideki Hayakawa Temsilci Direktörü, Konami Digital Entertainment Başkanı da şunları ekledi:

"Bilgi teknolojisini kullanarak benzersiz eğlence içeriği ve keyfini çıkarmanın yollarını sunuyoruz. Dijital eğlence endüstrisinde, gelecekte iş ortamında önemli değişiklikler bekleniyor. Yüksek kaliteli içerikler oluşturmak için Bloober Team'in özelliklerini ve güçlü yanlarımızı birleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Söylentiye göre Bloober Team yeni bir Silent Hill oyunu üzerinde çalışıyor. Ancak hem geliştirici ekip hem de Konami bu söylentiyi henüz resmi olarak doğrulamadı.

Şirket, en son piyasaya çıkan The Medium korku oyununun geliştiricisi ve yayıncısı konumunda. Geliştirdiği bu oyunla yeni bir soluk getirdi ve korku oyunu severlerin beğenisini ve takdirini kazandı. Şirketin ayrıca ilerleyen zamanlarda nasıl oyunlar üzerinde gideceği bilinmiyor fakat yeni bir Silent Hill oyununun duyurulması oldukça muhtemel.

Kaynak: Turkmmo

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