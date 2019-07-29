"(Biz kraliçeyiz) diyenler ortamı yozlaştırdı"

Pop müzik şarkıcısı Burcu Güneş, Türk pop müziğinin ciddi bir düşüş yaşadığına değinerek, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve 'Biz kraliçeyiz' diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı." dedi.

Burcu Güneş, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

Sanatçının Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söylediği etkinlik, Nevmekan Sahil'in bahçesinde gerçekleştirildi.

Türk pop müziğinin ciddi bir düşüş yaşadığına değinen Güneş, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve 'Biz kraliçeyiz' diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Güneş, sektörün sadece revaçta olanlarla yönlendirildiğini belirterek, "Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az." ifadelerini kullandı.

Küçüklükten itibaren müzikle iç içe büyüdüğünü ifade eden şarkıcı, çocuk yaştan itibaren babasıyla sahne aldığı yerlerde kendisini müziğin içinde bulduğunu anlattı.

"Aşk Yarası" albümüyle 1998'de müzik piyasasındaki yerini alan Güneş, etkinlikte "Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Yakın Mesafe", "Oflaya Oflaya", "Çıkmaz Sokaklar" ve "Yoh Yoh" parçalarının yanı sıra son şarkısı "Ufo"yu da seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren programda Güneş'e gitarıyla Erkan Kenç eşlik etti.

Kaynak: AA