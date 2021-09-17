Biz Böyleyiz filmi oyuncuları kim? Biz Böyleyiz filmi konusu, oyuncuları ve Biz Böyleyiz özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Biz Böyleyiz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Biz Böyleyiz filmini izleyecek olanların merak ettiği Biz Böyleyiz konusu nedir, Biz Böyleyiz oyuncuları kimler ve Biz Böyleyiz özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Biz Böyleyiz' filminin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Boran Kuzum, Meriç Aral, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç gibi isimler yer alıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Özge Özpirinçci, Meriç Aral

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 2020 (121 dk)

Vizyon Tarihi : 10 Ocak 2020 Cuma

Senaryo: Caner Özyurtlu, Melikşah Altuntaş

Yapımcı Firma: Avşar Film

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