BitTorrent Coin Yorum, Cardano Coin Yorum, Chiliz Coin Yorum: 04 Nisan
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BitTorrent Coin Yorum, Cardano Coin Yorum, Chiliz Coin Yorum: 04 Nisan

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BitTorrent Coin Yorum, Cardano Coin Yorum, Chiliz Coin Yorum: 04 Nisan

04 Nisan BitTorrent Coin Yorum, Cardano Coin Yorum, Chiliz Coin Yorum: Cardano, 1.109 $ 'a düşme şansı ile kısıtlı bir kanal içinde hareket öngördü. BitTorrent ek kazançlar sağlayabilir ancak piyasada zayıflık belirtileri vardı. Son olarak Chiliz, rekor seviyelerden gerileme sonrasında oldukça dengeli bir piyasa kaydetti.

Cardano [ADA] Coin Yorum

4 saatlik zaman diliminde Cardano , son dokuz gün içinde fiyat dalgalanması yaşayan bir bölge olan 1.27 $ ve 1.16 $ kanalı arasındaki aralıklı hareketini sürdürdü. Göstergelere göre mevcut seviyeden bir düşüş ihtimali bile vardı.

Müthiş Osilatör ederken, ayı tarafında ivme kaydetti MACD en sinyal hattı hızlı hareket eden çizgisinin üzerinde taşındı. Histogram bir miktar zayıflayan ivme kaydetti, ancak piyasanın genel durumunun hala düşüş eğiliminde olması bekleniyordu. Güneye doğru bir hareket olması durumunda 1.109 $ 'lık destek odak noktasında olacaktır. Üst tavanın üzerinde bir kırılma muhtemelen ADA'yı 1,27 $ seviyesine yükseltebilir, ancak bu, pazar liderleri son yüksek seviyelerinin altında kaldığı sürece olası değildi.

BitTorrent Jetonu [BTT] Coin Yorum

BitTorrent Token'ın etkileyici yükseliş trendi Nisan'a da sıçradığından, yalnızca son yedi gündeki kazançlar% 106'ya ulaştı . Zincir üzerindeki metrikler yazı yazılırken kırmızı sinyaller vermiş olsa da, önümüzdeki oturumlarda ek kazanç şansı vardı. Satın alma baskısı piyasada sabit bir itici güç olarak kaldığından, OBV bir başka yükseliş oluşturdu.

RSI son beş gün içinde aşırı alım bölgesi içinde hareketini sürdürdü. Bununla birlikte, 24 saatlik işlem hacimlerindeki düşüş bazı dikkatleri çekti ve kazançlar önümüzdeki seanslarda yavaşlayabilir. Düşüş senaryosu durumunda, ilk savunma hatları 0,0069 dolar ve 0,0063 dolardır.

Chiliz [CHZ] Coin Yorum

Chiliz'in 4 saatlik grafiğinde kısa gövdeli şamdanların görünümü , kripto para biriminin rekor seviyelerden geri döndükten sonra bir konsolidasyon aşamasına girdiğini gösterdi. Bollinger Bantları volatilite hafta geçmiş çift üzerinde piyasada yatışmış olarak sıkıştırılmış kaldı.

Aslında, OBV , satın alma baskısının eksikliğini vurguladı ve kısa vadede yukarı doğru bir kırılma olasılığı düşüktü. Fiyat mevcut desteğinden güneye doğru hareket ederse, boğalar 0.35 $ işaretinden bir miktar karşı baskı uygulayabilir.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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