BitTorrent Coin Yorum (14 Nisan): BitTorrent (BTT) Fiyat Analizi

BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent şu anda son 30 günde % 401.81 oranında yükseliş ivmesi sergiliyor. BT ile uzun zamandır beklenen bir uçuştan sonra, umarım yeniden yükselmek için dinleniyor.

BitTorrent Token'ın kısa-orta vadeli tahmini önceki bir analize benziyordu ve fiyatın hala alçalan bir üçgenden güneye doğru kırılması bekleniyordu. Bir arıza durumunda destek alanları 0,0063 ABD Doları veya hatta 0,0052 ABD Doları seviyesinde kaldı, ancak anında bir tersine dönme de beklenebilir.

Fiyat 0,0097 $ 'da reddedildiğinden bu yana alım satım faaliyeti düşüktü. OBV alt trend, ancak bu yazının yazıldığı, sivri kuzey idi ve bir arıza önümüzdeki seanslarda gecikmeli de olabilir edildi. MACD yarı sınırının altında kendini muhafaza ama ivme histogram göre, zayıf görünüyordu.