Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bittin Sen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bittin Sen filmini izleyecek olanların merak ettiği Bittin Sen konusu nedir, Bittin Sen oyuncuları kimler ve Bittin Sen özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİTTİN SEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bittin Sen filmi televizyon ekranlarına geliyor. Filmde evlilik teklifi beklerken kendisini bir ayrılık konuşması içinde bulan Pelin'in macera ve komedi dolu intikam hikayesi konu ediliyor



BİTTİN SENFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Pelin Akil, Anıl Altan

BİTTİN SENFİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bittin Sen filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi.