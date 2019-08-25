Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun

25.08.2019 10:14

Kadına şiddet olaylarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Kocası tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2 kızının babası olan eski kocası tarafından öldüresiye dövülen 28 yaşındaki Meryem Özer de tıpkı Emine Bulut gibi 'Ölmek istemiyorum' diye haykırdı.

"ÇOK KORKUYORUM, DEVLET BİZİ KORUSUN"

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, geçirdiği ameliyatlar sonrası hayata tutunan Meryem Özer, 5 Eylül Perşembe günü cani eski kocası Ali Çetin'in karar duruşması olduğunu hatırlatarak, "Tahliye olacağı konuşuluyor. Çok korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Devlet bizi korusun" dedi.

"EMİNE GİBİ ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının "Anne lütfen ölme" şeklindeki yakarışları yürekleri dağlarken, benzer bir çığlık da Aydın Karacusu'dan geldi. 1 yıl önce boşandığı kocası Ali Çetin tarafından sokak ortasında dondurma kesme bıçağı ile bıçaklanarak yüzü tanınmayacak hale getirilen ve geçirdiği 3-4 ameliyat sonrası hayata dönen 28 yaşındaki Meryem Özer, "Emine gibi ölmek istemiyorum" dedi.

"CEZA ALMASI İÇİN İLLA ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?"

Aylarca hastanede tedavi gördükten sonra Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada saldırganı karşısında gören Meryem Özer, aniden bayıldı. Salondakilerin yardımıyla kendine gelen Özer, ifadesini de eski kocasının salonda olmadığı esnada verebildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin ardından Yeni Asır'a konuşan Meryem Özer, "Beni bu hallere düşüren bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Ali Çetin'in 5 Eylül'de 6. kez hakim karşısına çıkacağını hatırlatan Özer, "Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayeti, yaşadıklarımı zihnimde yeniden canlandırdı. Bu adam, yalancı tanıklarla 'Onu aldattığımı, çocuklarımızın ondan olmadığını' söyleyecek kadar aşağılık bir insan. Ben kendi isteğimle DNA testi yaptırmak istiyorum. Yalan tanıklarla hapisten kurtulmaya çalışıyor. Bu duruşmada da tahliye olacağı konuşuluyor. Onun ağır bir cezaya çarptırılması için illa ölmem mi gerekiyor? Emine Bulut'un feryadı benim de feryadımdır. Herkes duysun ben de ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Bu canilere en ağır cezalar verilsin ki, başka Emineler ölmesin" ifadelerini kullandı.

KAMİL ÖZER: MAHKEMEYE SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ

Ali Çetin'in 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede yaptığı savunmasında pişman olduğunu belirterek herkesi kandırmaya çalıştığını belirten Meryem Özer'in babası Kamil Özer de, "İftira atıyor. Bizim ve kızımızın dünyasını kararttı. İçimiz yandı. Ancak mahkemeye sonuna kadar güveniyoruz. Bu adama öyle bir ceza verilsin ki, Türkiye'ye örnek olsun. Öyle bir ceza verilsin ki herkes bu cezayı konuşsun ve bir daha kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemesin" diye konuştu.

KADINA ŞİDDET OLAYLARI BİR TÜRLÜ DİNMİYOR

Emine Bulut cinayetinin yankıları sürerken yurt genelinde kadına şiddet olaylarına yenileri eklendi. Gaziantep'te cani koca, yeni doğum yapan boşanma aşamasındaki karısını öldürmek istedi. Ardahan'da 1 çocuk annesi Özlem K, evin ahırında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bursa'da bir adam, cezaevinden çıkan eşini vurarak kaçtı. Cani koca, parkta saklanırken yakalandı.

"EŞİMİN SONU DA BÖYLE OLACAK" DİYEN ŞAHIS TUTUKLANDI

İzmir Torbalı Ayrancılar'da yaşayan S.Ç., sosyal medyada Emine Bulut cinayetiyle ilgili "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonu da böyle olacak" diye yazdı. Binlerce kullanıcının tepkisi üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kaynak: Yeni Asır