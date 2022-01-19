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Bitlis'te okullara kar tatili

Bitlis'te okullara kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

BİTLİS genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.

BİTLİS genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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