Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
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Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

17.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:12
Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Tatvan-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen tır ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucunda aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ARAÇTAYDI

Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Haber Videosu

: Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
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