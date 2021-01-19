Bitlis'te karla mücadele çalışması

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle cadde ve sokakların karla kaplandığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ekiplerin gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tanğlay, "Birçok yerde çalışmalar aralıksız sürdürülürken olası durumlar için de ekipler hazır bekletiliyor. Yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur