Bitlis'te karla mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bitlis'te karla mücadele çalışması

19.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:16
Bitlis'te karla mücadele çalışması

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle cadde ve sokakların karla kaplandığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ekiplerin gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tanğlay, "Birçok yerde çalışmalar aralıksız sürdürülürken olası durumlar için de ekipler hazır bekletiliyor. Yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Selçuk Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te karla mücadele çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:17:42. #1.15#
title