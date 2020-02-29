Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

29.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:42

BİTLİS'te, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerine başlayan yoğun kar yağışı kent merkezinde 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı sonrasında mahalle ve ana yollarda ekipler, yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte sürücüler de araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Mahalle yollarında belediye ekipleri ana arterlerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA