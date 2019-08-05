BİTLİS BİLAL ERDOĞAN, BİTLİS'TE PROF.DR. FUAT SEZGİN PANELİNE KATILDI++

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün 15 kişilik grupla doğa yürüyüşüne çıkan Mahir Zümrütyaprak (66) düştüğü Alara Çayı'nda kayboldu. Mahir Zümrütyaprak'ın cansız bedeni bu sabah düştüğü yerin 300 metre ilerisinde bulundu.

Antalya'dan trekking yapmak amacıyla Alanya ilçesine bağlı Alara Mahallesi'ne giden 15 kişilik gruptan Mahir Zümrütyaprak, dün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybederek Alara Çayı'na düştü. Akıntıya kapılan Mahir Zümrütyaprak arkadaşlarının gözleri önünde suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-8, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İHH ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Bugün sabah erken saatlerde başlayan arama kurtarma çalışmalarında Mahir Zümrütyaprak'ın cansız bedeni suya girdiği yerden 300 metre uzaklıkta dipte bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Mahir Zümrütyaprak'ın cenazesi, yaklaşık 800 metrelik sarp ve dağlık arazide güçlükle en yakın yola çıkarıldı. Mahir Zümrütyaprak'ın cansız bedeni incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: DHA