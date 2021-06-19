Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi
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Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Emrah Sırrı adlı vatandaş, yol kenarında bitkin halde bulduğu kertenkeleye kapakta su verdi.

Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Emrah Sırrı adlı vatandaş, yol kenarında bitkin halde bulduğu kertenkeleye kapakta su verdi.

Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı Yüksekova'da, aşırı sıcaklıklar hayvanların bitkin düşmesine neden oluyor. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle yol kenarında bitkin halde gördüğü kertenkeleye yaklaşan Emrah Sırrı isimli vatandaş, su kapağında kertenkeleye su verdi. Kertenkeleye su içirme anını kameraya alan Sırrı, "Arkadaşım ile gezdiğimiz esnada yolun kenarında, sıcak havadan dolayı bitkin halde bir kertenkele gördüm. Hemen yaklaştım elimde su şişesi vardı. Bende kapağına biraz doldurup, verdim. Kertenkeleye yaklaştırdığımda hepsini içti. Su içtikten sonra kendine gelen kertenkele hızla bir şekilde uzaklaştı. Bu durum beni çok mutlu etti. Arkadaşım Yunus da o anı kameraya çekti. Tek isteğim insanların doğada ki hayvanlar konusunda hassas olmalarıdır" dedi.

Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi
Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi
Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi
Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi
Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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