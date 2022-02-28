Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çiftçilerin doğru ve güvenilir zirai ilaca ulaşabilmesi için Bolvadin ilçesindeki bitki koruma ürünleri bayi denetimleri yapıldı. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tarladan sofraya güvenilir gıda temini konusunda çok önemli bir halkayı oluşturan bitki koruma ürünleri kare kodlu takip sistemi üzerinden gerekli kontrolleri yapıldı. Denetim sonrasında eksik görülen hususlarda bayilere bilgi verilip, eksikliklerin yasal süre içerisinde giderilmesi istendi. - AFYONKARAHİSAR

Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Hisarcık, Tarım, Bitki, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title