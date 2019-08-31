Bismilli kadın, İstanbul Esenyurt'taki futbolcu oğlu için İmamoğlu'ndan yardım istedi

31.08.2019 21:22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da katılacağı düğüne giderken, yol üzerindeki Bismil'de çay molası verdi. İlçelerinde İBB Başkanı'nı gören Bismilliler, İmamoğlu'nun oturduğu kahveye akın etti. Bismilli bir kadın, İstanbul Esenyurt'ta futbol oynayan oğlu için İmamoğlu'ndan destek talebinde bulundu. İmamoğlu, anneyi yanında bulunan CHP Milletvekili Özgür Karabat'a yönlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır programının ardından, Batman'daki düğüne gitmek üzere, akşam saatlerinde yola çıktı. İmamoğlu, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde kendisini bekleyen vatandaşların isteğini kırmadı.

İlçede kısa bir mola veren İmamoğlu, vatandaşlar tarafından davul-zurna ile karşılandı. Bir kahvenin bahçesinde oturan İmamoğlu, Bismilliler tarafından adeta kuşatıldı.

Vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulundukları İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. İmamoğlu'nun ilçelerine geldiğini öğrenen Bismilli kadınlar da kahveye akın etti. Kadınları yanına davet eden İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

ESENYURT'TAKİ OĞLU İÇİN İMAMOĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada bir kadın vatandaş, oğlunun İstanbul Esenyurt'ta futbol oynadığının belirterek, İBB Başkanı'ndan destek talebinde bulundu. İmamoğlu, "Vekilimiz, Esenyurt'un da içinde bulunduğu bölgeden sorumlu" diyerek, anneyi, heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a yönlendirdi.

"BAŞKANIM TV'DEKİNDEN DAHA YAKIŞIKLIYMIŞSIN"

Kalabalıktan bir gencin İmamoğlu'na, "Başkanım, televizyonda göründüğünüzden daha yakışıklıymışsınız" demesi, gülüşmelere neden oldu. Gence teşekkür eden İmamoğlu, ilçeden, geldiği gibi davul-zurna eşliğinde uğurlandı.