Bismil'de Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir anısına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir'ın adı Bismil ilçesinde bir okulda yaptırılan kütüphanede yaşatılacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir'ın adı Bismil ilçesinde bir okulda yaptırılan kütüphanede yaşatılacak.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir anısına Bismil Belediyesi tarafından Alibey İlk ve Ortaokulunda kütüphane yaptırıldı.

Kütüphanenin açılış törenine şehidin babası Mehmet Akdemir, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Türkmen, vatan, millet ve bayrak uğruna şehit düşen kahramanların hatırasını yaşatmanın önemine işaret ederek, "Değerlerine bağlı bir milletiz. Vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizin aziz hatırasına ve emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Alibey Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Ziya Yazıcı da çizdiği ve çerçevelettiği kütüphane fotoğrafını Türkmen'e hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz