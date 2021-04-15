Bismil Belediyesi iftar öncesi tatlı ikramı yapacak
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Bismil Belediyesi iftar öncesi tatlı ikramı yapacak

Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel
Bismil Belediyesi iftar öncesi tatlı ikramı yapacak

Bismil Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı ikram edecek.

Bismil Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı ikram edecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu, bu nedenle iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı ikram ettiklerini söyledi.

Türkmen, lokma tatlısı ikramının her gün farklı bir mahallede devam edeceğini bildirdi.

Mahalle sakinleri de yaptıkları bu hizmetten dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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