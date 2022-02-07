BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU - Haberler
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BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'da, bir süre birliktelik yaşadığı Elif Erkan ile eski eşi Muhammed Ali Özcan'ı pompalı tüfekle vuran Cemil Altıntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da, bir süre birliktelik yaşadığı Elif Erkan ile eski eşi Muhammed Ali Özcan'ı pompalı tüfekle vuran Cemil Altıntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altıntaş, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Muhammed Ali, Elif Erkan, Karahisar, Güncel, Haber

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