Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı

Antalya'da annesinin babasından ayrılarak başkasıyla evlenmesini kabullenemeyen genç, pazar yerinde üvey babasını bıçakladı.

21.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:24
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı

Antalya'da annesinin babasından ayrılarak başkasıyla evlenmesini kabullenemeyen genç, birlikte pazar alışverişine çıktığı üvey babasını bıçakladı. Vücudunun birden çok yerinden yaralanan üvey babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yakalanan genç ise pişman olduğunu ifade etti.

YAKALANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Muhammet A. isimli genç, birlikte pazar alışverişine gittiği üvey babası Şinasi V.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan genç, Şelale Polis Karakolu ekipleri tarafından yakalanırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Şinasi V'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Annesinin babasından ayrılarak başka bir erkekle evlenmesini kabullenemediğini, bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Muhammet A., pazar alışverişi yaptıkları sırada bir anda tezgahtaki bıçağı kaptığı gibi üvey babasını bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi.

Birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı

TUTUKLANDI

Muhammet A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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