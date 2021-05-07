Birinin kalçası diğerinin beli! 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
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Birinin kalçası diğerinin beli! 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi

Birinin kalçası diğerinin beli! 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir klinikle çalışma başlatan Daily Mail, birbirinden ünlü 16 kadının özelliklerini birleştirerek mükemmel kadın tasvirini ortaya koydu. Çalışmada Jennifer Aniston'un beli, Jennifer Lopez'in kalçaları, Victoria Beckham'ın ayak bileklerinden ilham alındı.

İngiltere'de estetik cerrahisi alanında hizmet veren Transform Hospital Group uzmanları, kendilerine başvuran hastaların en çok talep ettiği değişiklikleri, dünyaca ünlü isimler üzerinden listeledi. 'Mükemmel kadın'ı oluşturmak için birbirinden ünlü 16 kadının özellikleri bir araya toplandı.

LOPEZ'İN KALÇASI, SCARLETT'İN AYAKLARI

Buna göre mükemmel kadının kaşları Holly Willoughby, göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, beli ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, kalçaları Jennifer Lopez, elleri Gwyneth Paltrow, bacakları Victoria Beckham, ayak bilekleri Emma Watson, ayakları Scarlett Johansson'dan alındı.

Daily Mail ise bu çalışma üzerinden 'mükemmel kadın' imajını tek bir karede bir araya getirdi.

İşte mükemmel kadın tasviri...

Birinin kalçası birinin beli! 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı oluşturdu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
KUKARİ BADİ: Ben paint'te daha iyisini çizerim :) çok amatör özellikle yüz kısmı.
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