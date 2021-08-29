Birecik'te heyelan: 3 yaralı
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Birecik'te heyelan: 3 yaralı

Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda tonlarca toprak ve kaya parçası yola savruldu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda tonlarca toprak ve kaya parçası yola savruldu. Dağdan kopan kaya parçaları seyir halindeki 2 hafif ticari araçta hasara neden olurken, 3 kişi yaralandı.

Olay, Birecik'in Saha Mahallesinde Fırat Nehri kıyısındaki baraj yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde dağdan kopan toprak ve kaya kütlesi, seyir halindeki 2 hafif ticari aracın üzerine düştü. Başlarına tonlarca ağırlığında toprak ve kayaların düştüğünü fark eden sürücüler, güçlükle ölümden kurtuldu. Heyelan nedeniyle kayan kaya ve toprağın hasar oluşturduğu araçlarda bulunan Suphi Şahin, İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçlarında yaralanan 3 kişiyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Heyelan nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.


Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı
Birecik'te heyelan: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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