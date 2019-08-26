Birçok nasıl yazılır? TDK bir çok ayrı mı, bitişik mi yazılır?

26.08.2019 09:27

Birçok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bir çok nasıl yazılır? Birçok bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre birçok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİRÇOK NASIL YAZILIR? BİR ÇOK MU, BİRÇOK MU?

Birçok kelimesi birden fazla, bir sürü manasına gelen Türkçe bir sözcüktür. Genellikle ağızdan biçok veya bir çok gibi ayrı telaffuz edildiği için yazılırken hata yapılabilmektedir. Türk Dili Kurumu (TDK)'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "birçok" şeklindedir.

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BİRÇOK İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir." Nurullah Ataç

Seni dün birçok kez aradım ama telefonun kapalı idi, ulaşamadım.

Önümüze çıkan birçok engele karşın hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz.