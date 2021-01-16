Birce Akalay ve Fasih Saylan ayrıldı mı? İşte Birce Akalay'ın açıklaması
16.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:50
Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Etiler Akmerkez'de bulunan bir marketten çıkarken görüntülendi. Akalay'a sevgilisi Fasih Saylan'dan ayrılıp ayrılmadığı soruldu. İşte Akalay'ın cevabı...
Hafta sonu için alışveriş yaptığını söyleyen oyuncu keyifli halleri ile dikkat çekti. Oynadığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan Akalay, "Bodrum'dan yeni döndüm, dizi yeni final yaptı ve biraz dinleniyorum" dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin