Birce Akalay ve Fasih Saylan ayrıldı mı? İşte Birce Akalay'ın açıklaması

Hafta sonu için alışveriş yaptığını söyleyen oyuncu keyifli halleri ile dikkat çekti. Oynadığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan Akalay, "Bodrum'dan yeni döndüm, dizi yeni final yaptı ve biraz dinleniyorum" dedi.& ;





Kaynak: Snob Magazin