Birce Akalay ve Fasih Saylan ayrıldı mı? İşte Birce Akalay'ın açıklaması
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Birce Akalay ve Fasih Saylan ayrıldı mı? İşte Birce Akalay'ın açıklaması

16.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:50
Birce Akalay ve Fasih Saylan ayrıldı mı? İşte Birce Akalay'ın açıklaması

Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Etiler Akmerkez'de bulunan bir marketten çıkarken görüntülendi. Akalay'a sevgilisi Fasih Saylan'dan ayrılıp ayrılmadığı soruldu. İşte Akalay'ın cevabı...

Hafta sonu için alışveriş yaptığını söyleyen oyuncu keyifli halleri ile dikkat çekti. Oynadığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan Akalay, "Bodrum'dan yeni döndüm, dizi yeni final yaptı ve biraz dinleniyorum" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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