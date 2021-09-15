Bircan Bali: Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun - Haberler Magazin
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Bircan Bali: Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun

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Bircan Bali: Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun

Yapımcılığını Bilal Özbilge'nin üstlendiği, Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz'da Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş'ın boşanması konuşuldu.

Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar, Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş'ı canlı yayınında yerden yere vurmuş, "Başlık parası istedi, aldatıldığımı ilk kızımdan öğrendim, Ali aldatıldığını bile bile Yeliz'le evlendi" demişti. Ali Uğur Akbaş, eski eşi Gülbin Vardar'ı programa bağlandığı için yapımcı Bilal Özbilge'yi tehdit ettiği iddia edilmişti. Program yorumcularımız Bircan Bali, Ali Uğur Akbaş'a ateş püskürdü! Bircan Bali, "Sen kimsinde ben seni konuşacağım. Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun. Sen bundan sonra ne buradaki kadınları ne yapımcımız Bilal Özbilge'nin karısını ya da kimseyi tehdit etmeyeceksin. Kendine gel! Sen insanları arayarak ailemize ve bize küfür edemez böyle bir hakkı yok. " dedi.

Bircan Bali: Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun

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Haber: Bircan Bali: Köpeksiz köye denk gelmişsin değneksiz geziyorsun - Haberler Magazin
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