Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali, Hadise'nin 2009 yılında katıldığı Eurovision'da adet gününde olduğu için 4. olduğunu söyledi. Bali'nin söyledikleri sunucu arkadaşlarını bile şaşkına çevirdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının önceki gün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Hadise'nin 2009 yılında katıldığı Eurovision'da 4. olmasıyla ilgili konuşan Bircan Bali, söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.

"HADİSE'NİN MUAYYEN GÜNÜYDÜ"

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kulisindeki tuvaletini kirleten kişi hakkında konuşan Bircan Bali, bu sefer de Hadise hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. 2009 yılında Eurovision'da 4. olan Hadise'nin yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bali, "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" ifadelerini kullandı.

"KARŞINIZDA HAYDAR DÜMEN"

Bali'nin sözleri karşısında şaşkına dönen Arto ve Seren Serengil ne diyeceğini bilemedi. Dobralığıyla bilinen Arto "İşte karşınızda Haydar Dümen" diyerek kahkaha attı.