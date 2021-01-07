Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu
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Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu

07.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:28

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali, Hadise'nin 2009 yılında katıldığı Eurovision'da adet gününde olduğu için 4. olduğunu söyledi. Bali'nin söyledikleri sunucu arkadaşlarını bile şaşkına çevirdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının önceki gün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Hadise'nin 2009 yılında katıldığı Eurovision'da 4. olmasıyla ilgili konuşan Bircan Bali, söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.

"HADİSE'NİN MUAYYEN GÜNÜYDÜ"

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kulisindeki tuvaletini kirleten kişi hakkında konuşan Bircan Bali, bu sefer de Hadise hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. 2009 yılında Eurovision'da 4. olan Hadise'nin yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bali, "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu

"KARŞINIZDA HAYDAR DÜMEN"

Bali'nin sözleri karşısında şaşkına dönen Arto ve Seren Serengil ne diyeceğini bilemedi. Dobralığıyla bilinen Arto "İşte karşınızda Haydar Dümen" diyerek kahkaha attı.

Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu
Haber Yorumları (2)
NERDEN BİLİYON: BEZİNİMİ DEĞİŞTİNİZ NERDEN BİLİYON?İĞRENÇ MAĞLUKATLAR
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APTALLAR: BU NASIL İĞRENCLİKTİR YA. BİRAZ EDEP BİRAZ SAYGI. SİZİN GİBİ PİSLİKLERİ COCUKLARDA İZLİYO. İNSAN OLMADIK YARATIKLAR. . .
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