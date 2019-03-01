Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
Antalya'da, bırakıldığı cami bahçesindeki teneşirde soğuktan yaşamını yitiren bebeği, 3 belediye görevlisi 'Çp 51' koduyla kimsesizler mezarlığında toprağa verdi.
Antalya'da, bırakıldığı cami bahçesindeki teneşirde soğuktan yaşamını yitiren erkek bebeği, 3 belediye görevlisi kimsesizler mezarlığında toprağa verdi. 5 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya, 'ÇP 51' kodu yazıldı.
Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Cami'nin müezzini, 9 Şubat Cumartesi günü sabah namazı sonrası, üzerinde ölünün yıkandığı tahta olan teneşirdeki örtüyü fark etti. Örtünün altında bebek olduğunu gören müezzin, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 5 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü tespit edildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yapılan ön otopside, bebeğin, teneşire bırakıldığında yaşadığı ve soğuktan hayatını kaybettiği saptandı.
MEZAR TAHTASINA 'ÇP 51 BEBEK' KODU
Adli morgda 15 gündür bekletilen bebeğin cenazesi, yasal sürenin dolmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Bebeğin cenazesi, mezarlıktaki kimsesi olmayanların defnedildiği bölümde açılan mezarda, 3 belediye görevlisi tarafından toprağa verildi. Bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya ise kimliği bilinmediği ve 'çocuk parseli'nde olduğu için 'ÇP 51 BEBEK' kodu yazıldı.
Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
İşte yürek sızlatan o görüntüler;
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onu bırakan anne Allah seni kahretsin bakamıcan git esirgemeye ver millet çocuğu olsun diye neler yapıyo artık bu haberlere dayanamıyorum ne biçim ülke olduk kopsun şu kıyamet artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR ÇOK KADIN EVLAT HASRETİ İLE YANIP TUTUŞURKEN BU VİCDANSIZLAR YAŞAYAN BİR BEBEĞİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞLAR BAKAMIYORSAN VER YUVAYA GÜNAHINA GİRME YA DA DOĞURMA !!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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nereden bilsin bebek Türkiye de doğacağını bilseydi gelir miydi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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çürümüş kokuşmuş hayatların kurbanı. . . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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çocuklar yaşamalı,onlara kıyanlar aşağılık bile değil ,çukurda olanlardır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır