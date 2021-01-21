Bir Zamanlar Çukurova 'Saniye Taşkın' kimdir? Selin Yeninci kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye Taşkın karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Saniye Taşkın kimdir, gerçek adı nedir? Selin Yeninci kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Saniye Taşkın karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Saniye Taşkın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Saniye Taşkın (Selin Yeninci) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Saniye Taşkın (Selin Yeninci) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SANİYE TAŞKIN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye Taşkın karakterini "Selin Yeninci" canlandırmaktadır.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 : Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)

2018 : Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)

2018 : Avlu (Merve) (TV Dizisi)

2017 : Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)

2016 : Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)

2016 : Rengarenk (TV Dizisi)

2014 : Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)

2014 : Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)

2014 : Vicdan (Hande) (TV Dizisi)