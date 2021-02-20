Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı
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Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı

20.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:52

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, kadrosundaki yaprak dökümünü sürdürmeye kararlı. Vahide Gördüm ve Uğur Güneş'in ardından iddialı yapım, dizinin kötü karakteri Esra Dermancıoğlu'nu intiharla kadrodan çıkaracak.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı günden bu yana soluksuz takip edilen iddialı diziler arasındaki yerini sağlam bir şekilde koruyor.

Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı

VEDA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Perşembe akşamları izleyici ile buluşan güçlü yapım, farklı bölümlerle başrol karakterlerine bir bir veda etmişti. Önce Vahide Gördüm ardından ise Uğur Güneş'in kadrodan ayrıldığı Bir Zamanlar Çukurova, bu kez dizinin kötü karakteri Esra Dermancıoğlu'nu kadrodan çıkarıyor.

İNTİHAR EDECEĞİ KONUŞULUYOR

Magazin kulislerinde dolaşan bilgiye göre ünlü oyuncu, diziden rolü gereği intihar ederek ayrılacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın entrikaları ile bilinen oyuncu, dizide doktor Müjgan'ın halası Behice karakterine hayat veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı
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