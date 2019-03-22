Bir Zamanlar Çukurova, Diziseverleri Ekrana Kitledi!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukur Ova dizisi 25. bölümüyle dizi severleri ekrana kitledi.

25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde; Demir Yaman, Yılmaz için kurduğu kapana kendi kısılır. Yılmaz'ı hayatından ebediyen silmek için elinden geleni ardına koymayan Demir'in kurduğu tuzağa Züleyha ve Müjgan düşüyor. Züleyha, Müjgan'a artık Yılmaz'a karşı bir şey hissetmediğini söyler ancak kalbi başka türlü hissetmektedir. Yılmaz ile mazisinden Müjgan'a bahseder. Hünkar ve Fekeli neler olduğunu anlamak için masaya oturuyorlar. Fakat bilmedikleri bir şey var yalnız değiller. Züleyha ile Müjgan hastahaneye kaldırılırken Yılmaz endişe içinde ambulansa bakakalıyor.

26. BÖLÜM FRAGMANI MERAKLA BEKLENİYOR

Heyecanın dorukta olduğu 25. bölümü izleyen diziseverler sosyal medya hesaplarından yaptıkları diziyle ilgili paylaşımlarıyla 26. bölümü merakla beklediklerini ifade etti.