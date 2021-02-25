Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı, hangi dizilerde rol aldı?

Ekrnaların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor. Fragmanda intihar ettiği görülen Behice karakteri hakkında Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı, hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtları arandı.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin ve Uğur Güneş veda etmişti.Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterinin 83. bölümde diziye veda edeceği iddia edildi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Behice karakterine Esra Dermancıoğlu hayat vermektedir. Peki ama Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Behice karakteri intihar ederek diziye veda edecek.

Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu 83.bölümde diziden ölerek ayrılacak. Behice 83.Bölüm'de uçurumdan aşağıya kendini atarak intihar edecek ve böylece diziye veda edecek.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Dizileri:

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci

Sinema Filmleri:

Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

Merdiven Baba, 2015, Süheyla