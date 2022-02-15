"Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" Edirne'de sahnelenecek - Haberler
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"Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" Edirne'de sahnelenecek

AA, Salih Baran - Kültür Sanat
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William Shakespeare'in yazdığı "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası", Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

EDİRNE (AA) - William Shakespeare'in yazdığı "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası", Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları performanslarını Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı sahnesinde 2 perde halinde sergileyecek.

Romantik komedi türündeki oyun 22, 23, 24 Şubat'ta saat 20.00'de başlayacak.

Antik Yunan'da geçen bir düğünü konu alan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununda, Thesus'u Serkan Yanar, Hermia'yı Kardelen Göktaş, Lysandrus'u Samet Sünbül, Helena'yı Hülya Keli, Demetrius'u İsmail Tütüncü canlandıracak.

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası Edirne'de sahnelenecek

AA / Salih Baran - Kültür Sanat

William Shakespeare, Devlet Tiyatroları, oyunlar, Edirne, Kültür Sanat, Haberler

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