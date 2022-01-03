Bir yabancının gözünden Kapadokya - Haberler
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Bir yabancının gözünden Kapadokya

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

YouTuber Eva zu Beck, DW Travel için Türkiye'de Kapadokya'yı ziyaret etti.

YouTuber Eva zu Beck, DW Travel için Türkiye'de Kapadokya'yı ziyaret etti. Sadece bölgedeki tarihi ve kültürü değil, aynı zamanda tık tık mantısının yapımından, topraktan müzik aletleri üreten çömlek ustalarına, Büyük İskender ile sefere çıktığı rivayet olunan Kapadokya atlarının efsanesine dek Ürgüp yöresinin pek bilinmeyen birçok yanını ele aldı!

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