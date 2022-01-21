Bir telefon görüşmesiyle hayatı karardı! Emekli profesörü 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar

İstanbul'da 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı. Yaşlı adamın suça karıştığını söyleyip evindeki değerli eşyaların fotoğraflarını isteyen şüpheliler, 10 günde 10 milyon liralık büyük vurgun yaptı. Yaşananları kızına anlatan profesör dolandırıldığını fark edince soluğu emniyette aldı.

İstanbul Bebek'te yaşayan Prof. Dr. Demirel'i telefonla arayan bir şahıs, kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtıp yaşlı adama kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını söyledi.

DEĞERLİ EŞYALARININ FOTOĞRAFLARINI İSTEMİŞLER

Sabah'ta yer alan habere göre Prof. Demirel, sözde polisin talebiyle evdeki değerli eşyaların fotoğraflarını paylaştı. Daha sonra da poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyayı, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.

10 GÜNDE 10 MİLYON LİRAYI ELLERİYLE DOLANDIRICILARA VERDİ

Bir süre sonra yeniden aranan Prof. Dr. Demirel, "Evdeki tüm paranın teslim edilmesi gerek" diyen şahsa 200 bin dolar verdi. Olayın üzerinden 10 gün geçti. Profesörü bir kez daha arayan dolandırıcının, "Bankalardaki tüm paranızı çekin" talimatı üzerine Demirel, Bebek'teki özel bankadan 250 bin dolar çekip kapıya gelen sözde görevliye verdi. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplam 10 milyon lira verdi.

Olay, Prof. Demirel'in kendisi gibi doktor olan kızının ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Durumu kızına anlatan profesör, dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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