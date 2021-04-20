Bir Şansım Olsa saat kaçta? Bir Şansım Olsa hangi kanalda? Bir Şansım Olsa canlı izle!
SHOW Tv'de ekranlara gelen yapımlar arasında yer alan Bir Şansım Olsa programı sunuculuğunu Ayşegül Günay üstlenmekte. Peki, Bir Şansım Olsa saat kaçta? Bir Şansım Olsa hangi kanalda? Bir Şansım Olsa canlı izle!
SHOW Tv'de ekranlara gelen yapımlar arasında yer alan Bir Şansım Olsa programı sunuculuğunu Ayşegül Günay üstlenmekte. Peki, Bir Şansım Olsa saat kaçta? Bir Şansım Olsa hangi kanalda? Bir Şansım Olsa canlı izle!
BİR ŞANSIM OLSA SAAT KAÇTA?
Her Cumartesi-Pazar günleri Show TV ekranlarında saat 13.00'da ekrana gelmekte.
AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.