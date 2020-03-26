Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı Bugünlerde 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde kalması tavsiye ediliyor, dışarıya çıktığı için yaşlılarla dalga geçenlere ise ceza verilirken bir polis memurunun Manisa Otogarı'nda yaşlı adama bağırdığı video sosyal medyada çokça paylaşılıyor.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadıkları şu günlerde yardımcı olunması ve saygı gösterilmesi gerekirken Manisa Otogarı'nda bir polis memurunun yaşlı adama bağırdığı görüntü sosyal medyada tepki çekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirildi. Evlerinden çıkamayan yaşlıların günlük ihtiyaçları ise güvenlik güçleri ve zabıtalar aracılığıyla karşılanıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir videodaki polis memurunun yaşlı amcaya hal ve tavrı dikkat çekti. POLİS MEMURU YAŞLI ADAMA BAĞIRDI Twitter'da İzmir Çevirme Radar sayfası tarafından paylaşılan ve Manisa Otogarı'nda çekildiği belirtilen videoda polis memuru yaşlı adama "Otur yerine, sen kimsin lan? Yaşından başından utan, devletin memuruna.. Feryat ettirmeyeceksin. Bana bağıramazsın. Yaşlı maşlı yok devletin memurunu bilecek." diye bağırdığı duyuluyor.