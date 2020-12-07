Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

07.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:38
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA'da Uludağ yolunda motosiklet üzerindeki 5 gencin yokuş aşağı tehlikeli yolculuğu, başka bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

BURSA'da Uludağ yolunda motosiklet üzerindeki 5 gencin yokuş aşağı tehlikeli yolculuğu, başka bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde 4 gencin motosiklet üzerinde, bir kişinin ise arkadaşlarının omuzlarına çıktığı anlar dikkat çekti. Kaydedildiğini anlayan genç, arkadaşının omzundan inerek görüntülerin paylaşılmasını istedi.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi, Fidyekızık Mahallesi'ndeki Uludağ yolunda, 4 genç motosiklet üzerinde birbiri ardına sıralanmış şekilde, diğer genç de motosikletteki arkadaşının omuzlarına çıkmış bir şekilde seyretti. Canlarını hiçe sayan gençlerin, tehlikeli yolculukları bir sürücü tarafından kaydedildi. Yolda tehlikeli bir şekilde seyreden 5 genç, görüntülendiklerini anlayınca bir süre durdu. Arkadaşının omzundan atlayan genç, kendilerini çeken kişiyi durdurup yanına gelerek, videoyu kendi cep telefonu numarasına atmasını istedi. Vatandaşın "Haberlerde görürsün" demesinin ardından, gencin "Tamam ağabey, paylaş ama" demesi dikkat çekti.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından motosiklet üzerinde tehlikeli bir şekilde seyreden 5 arkadaşa tepki gösterildi.


Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika gündem: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika gündem: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kamyonetteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kamyonetteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Gökhan Alkan Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:45:58. #1.15#
title