Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler Pandemi sürecinde fabrika gibi maske üreten Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri bir milyonuncu maskeyi İl Milli Eğitim Müdürüne takdim etti.

Pandemi sürecinde fabrika gibi maske üreten Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri bir milyonuncu maskeyi İl Milli Eğitim Müdürüne takdim etti. Pandemi sürecinde gece gündüz demeden fabrika gibi çalışarak maske üreten Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti. Öğrenciler ziyaretleri sırasında ürettikleri bir milyonuncu maskeyi İl Milli Eğitim Müdürü Ekinciye takdim etti. - KAYSERİ Kaynak: İHA