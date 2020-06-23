Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler
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Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler

Pandemi sürecinde fabrika gibi maske üreten Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri bir milyonuncu maskeyi İl Milli Eğitim Müdürüne takdim etti.

Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler
23.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:41

Pandemi sürecinde fabrika gibi maske üreten Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri bir milyonuncu maskeyi İl Milli Eğitim Müdürüne takdim etti.

Pandemi sürecinde gece gündüz demeden fabrika gibi çalışarak maske üreten Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti. Öğrenciler ziyaretleri sırasında ürettikleri bir milyonuncu maskeyi İl Milli Eğitim Müdürü Ekinciye takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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