Son dakika! 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama
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Son dakika! 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da önceki gece sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hasan Aslan'ın cinayet zanlısı olduğu belirlenen H.Ç., V.Ö. ve M.Ç. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gece Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezi önünde yaşanmıştı. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Aslan hayatını kaybetmişti.

Son dakika! 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama
Son dakika! 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama
Son dakika! 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama
Son dakika! 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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