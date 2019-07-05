Bir Kılıf Üreticisi, iPhone 11'in Nihai Tasarımını Paylaştı

Şu an kadar ortaya çıkan iPhone 11 sızıntıları, Apple'ın yeni saray mücevherinin Apple kullanıcılarını memnun etmeyeceği eleştirilerini beraberinde getirmişti. Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler, ne yazık ki bu sızıntıları doğrular nitelikte.

Telefonun tasarımı hakkında farklı kaynaklardan benzer tasarımları sizlerle zaten paylaşmıştık. Şimdiyse popüler akıllı telefon kılıf üreticisi Ghostek, iPhone 11'in tasarımının son derece güvenilir kaynaklar tarafından onaylandığını ve yeni amiral gemisi için kılıf üretmeye başladığını belirtti. Üstelik Ghostek, iPhone 11 için ürettiği kılıfların üç boyutlu görsellerini paylaşarak hem kılıfların hem de iPhone 11'in tasarımını ortaya çıkarmış oldu.

Ghostek'in iPhone 11 için tasarladığı ilk kılıf, Atomic Slim3 isimli, dayanıklı alüminyum bir kılıf olarak karşımıza çıkıyor. Dahası, görseller sayesinde cihazın neye benzeyeceği de ortaya çıkmış durumda.

Arkadaki kare alan üzerine üçgen şekilde yerleştirilmiş lensleri onaylayan görseller, aynı zamanda telefonun etrafında kalın bir çerçeve olduğunu da gözler önüne seriyor.

Ghostek'in geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone XR ve bu yıl tanıtılan Galaxy S10 modellerinin tasarımlarını da tanıtımlarından çok önce ortaya çıkardığını düşünürsek söz konusu kılıf tasarımlarına güvenebileceğini söyleyebiliriz.