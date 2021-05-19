"Bir hayalim daha gerçek oldu" Nusret Gökçe'den Al Pacino ile poz

Nusret, Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile bir araya geldi.

Nusret, Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile bir araya geldi. Nusret Gökçe, ünlü aktör ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Bir hayalim daha gerçek oldu" notuyla paylaştı. İkilinin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

'O HAVALARDA DOLAŞIYORDU

"Nusret'in 'Scarface' (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği biliniyordu. Nusret ile davalık olan garsonlar, açıklamalarında "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet