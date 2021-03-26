Bir garip hırsızlık...Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isterken bir de 12 bin lira ceza yediler

Bir garip hırsızlık...Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isterken bir de 12 bin lira ceza yediler Afyonkarahisar'da çaldıkları motosikleti 900 TL'ye satmak isterken polis tarafından yakalanan 3 kişi, hırsızlığı sokağa çıkma saatinde gerçekleştirdikleri için kısıtlama ve sosyal mesafeyi...