Bir Film Bir Konuk... Tuğrul Eryılmaz ile 'Vesikalı Yârim' Bir aylık aranın ardından "Bir Film Bir Konuk" kaldığı yerden devam ediyor.

DUVAR - Bir aylık aranın ardından "Bir Film Bir Konuk" kaldığı yerden devam ediyor. Programın bugünkü konuğu usta gazeteci Tuğrul Eryılmaz. Onunla birlikte çalışanların tabiriyle Tuğrul Bey'in sinemaya ilgisi herkesten farklıdır. Küçük ayrıntıları, farklı bakışları yakalayıp anlamlandırır. Tuğrul Bey'le her şeyi küçük ayrıntıların ve bakışların belirlediği bir filmi Lütfi Ömer Akad'ın başyapıtı "Vesikalı Yarim"i konuştuk. Konuştukça hayranlığımız büyüdü. Kaynak: DailyMotion.com