Bir Film Bir Konuk... Pelin Esmer ile 'Geçmişi Olmayan Adam' "Oyun", "11'e 10 Kala", "Gözetleme Kulesi", "İşe Yarar Bir Şey" ve "Kraliçe Lear" filmleriyle Türkiye sinemasının son 15 yılında öne çıkan yönetmenlerden birisi olan Pelin Esmer'i ağırlıyor bugün "Bir Film Bir Konuk".

DUVAR - "Oyun", "11'e 10 Kala", "Gözetleme Kulesi", "İşe Yarar Bir Şey" ve "Kraliçe Lear" filmleriyle Türkiye sinemasının son 15 yılında öne çıkan yönetmenlerden birisi olan Pelin Esmer'i ağırlıyor bugün "Bir Film Bir Konuk". Esmer ile hayranı olduğunu dile getirdiği Aki Kaurismäki'nin 2002 tarihli "Geçmişi Olmayan Adam" filmini konuştuk. Konuştukça film daha da büyüdü gözümüzde. Kaynak: DailyMotion.com