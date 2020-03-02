Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
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Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'da, kocası tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye adlı bir çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:01
Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez ilçesinde, 35 yaşındaki bir kadın kocası tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanarak öldürüldü.

OKULDAN GELEN ÇOCUĞU ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Mahallesi 10'ncu Ada Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, ve sağlık ekiplerine verdi.

GÖĞSÜNDEN 9 KEZ BIÇAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI OLAY SONRASI TESLİM OLDU

Olayın ardından Polis Karakolu'na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
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