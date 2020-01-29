: Bir çift cinsel ilişki esnasında fantezinin dozunu kaçırınca, genç kız hayatını kaybetti

29.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:16

ABD'de yaşayan 20 yaşındaki blog yazarı, sevgilisiyle fantezi yaptığı sırada hayatını kaybetti. Olayın ardından şoka giren sevgilisi ise intihar etti.

FANTEZİ SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Michelle Michaelis isimli blogger, 21 yaşındaki sevgilisiyle fantezi yaptıkları sırada hayatını kaybetti. Genç blogger, eşarpla boğulma fantezisi yapmak istedi. İkili daha önce de denedikleri fantezi sırasında kendini kaybetti. Erkek arkadaşı fantezinin boyutunu abartıp eşarbı sonuna kadar sıkınca genç kadın hayatını kaybetti.

YAKMAYI DÜŞÜNMÜŞ

Olaydan sonra bir arkadaşıyla konuşan adam, sevgilisinin hayati belirtilerini hissetmediği anda korktuğunu ve bunun üzerine sevgilisini giydirip arabaya taşıdığını söyledi. Adamın, kız arkadaşını önce gömmeyi ardından da yakmayı düşündü ortaya çıktı.

İNTİHAR ETTİ

Adam bir kaç gün sonra evinin penceresinin altında ölü olarak bulundu. Genç adamın vicdan azabı nedeniyle intihar ettiği iddia ediliyor.

YARDIM İSTEDİĞİ ARKADAŞI YARGILANACAK

Olayın ardından intihar eden adamın yardım aldığı kız arkadaşı durumu polise bildirdi. Suçluluk çektiğini ifade eden kadın, kimseye zarar vermediğini arkadaşına yardım etmek istediğini itiraf etti. Mahkemede yargılanacak olan genç kadının hafif bir ceza alacağı belirtiliyor.

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