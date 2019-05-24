Yırtıcı Kuşun Yakaladığı Güvercini Balkona Götürüp Yediği Anlar Amatör Kamerada

Yırtıcı Kuşun Yakaladığı Güvercini Balkona Götürüp Yediği Anlar Amatör Kamerada

Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.

Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar küçük bir çocuk tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Doğal alanlarında barınma ve beslenme imkanı bulamayan yırtıcı kuşlar şehir merkezinde son yıllarda çoğalan güvercinleri avlayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

KAYSERİLİ AVUKAT PAYLAŞTI

Kayseri Barosu avukatlarından Emre Ayan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'nde bulunan bir evin balkonunda çekilen görüntülerde aç kalan yırtıcı kuş alaca doğan, yakaladığı güvercini yiyor.

O anları paylaşan Avukat Emre Ayan, "Küçük oğlum aradı 'baba balkona kuş kondu' dedi. 'Tamam yavrum' dedim. Bir daha aradı 'baba kuş kuşu yiyor' dedi. Anlayamadım 'video çek, bana gönder' dedim ve manzara bu. National Geographic Kayseri" yorumu yaptı.

Küçük çocuğun çektiği görüntü;

Yırtıcı Kuşun Yakaladığı Güvercini Balkona Götürüp Yediği Anlar Amatör Kamerada
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.