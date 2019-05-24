Yırtıcı Kuşun Yakaladığı Güvercini Balkona Götürüp Yediği Anlar Amatör Kamerada
Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.
Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar küçük bir çocuk tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Doğal alanlarında barınma ve beslenme imkanı bulamayan yırtıcı kuşlar şehir merkezinde son yıllarda çoğalan güvercinleri avlayarak hayatta kalmaya çalışıyor.
KAYSERİLİ AVUKAT PAYLAŞTI
Kayseri Barosu avukatlarından Emre Ayan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.
Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'nde bulunan bir evin balkonunda çekilen görüntülerde aç kalan yırtıcı kuş alaca doğan, yakaladığı güvercini yiyor.
O anları paylaşan Avukat Emre Ayan, "Küçük oğlum aradı 'baba balkona kuş kondu' dedi. 'Tamam yavrum' dedim. Bir daha aradı 'baba kuş kuşu yiyor' dedi. Anlayamadım 'video çek, bana gönder' dedim ve manzara bu. National Geographic Kayseri" yorumu yaptı.
Küçük çocuğun çektiği görüntü;
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Ne yani kartal oruç tutmamış mı neden haber olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sadece afiyet olsun diyorum:)başka ne denir ki.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırEMRE: sen bulursun biseyler belki kuş firikik vermiştir iyi bag1 Yayından Kaldır
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Bunu kamaraya alan vijdansısa yazıklar olsun acaba kendisini bir yırtıcı kedi böyle yakalayıp parçalayıp yemiş olsaydı birileride kamaraya çekseydi ne olurdu acabaCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırGÜLNARLI: sen tavuk yerken parcalamadanmı yiyorsun.8 1 Yayından Kaldır