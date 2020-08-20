Bir bavul dolusu para huzur mu getirecek bela mı? TRT 1 ekranlarının sevilen, usta oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatan, aile komedi dizisi "Kalk Gidelim" yüz on altıncı bölümüyle ekranlara geliyor.

Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler olacak:

Seyfettin, Kelle İsmail'den kızını Samim'e istemiştir. Kelle İsmail, Seyfettin'in istediğini kabul edecekmiş gibi davranıp, Seyfettin'i zora sokacak çok komik bir plan yapar. Seyfettin' in kızı istediği anlarda Mustafa Ali ise abisini kırmamak için reddettiği CEO'luk teklifini kabul eder.

Babasının kızı istediğini öğrenen Samim, kızla evlenmemek için köyden kaçacaktır. O şaşkınlıkla yardım için en olmayacak insana başvuran Samim, başına tatlı bir bela alır. Zira kaçış yardımı için seçtiği insan Şakir'dir.

Abisinden gizli işe başlayan Mustafa Ali'nin başına olmadık işler gelir. Ancak günün sonunda İsmail'in getirdiği, tam bir yıllık maaşı gören Mustafa Ali'nin gözleri yerinden oynar. Zira bir yıllık maaşı tam bir bavuldur. Şimdi ise bu bir bavul parayı kimseye göstermeden eve sokmak gibi bir derdi vardır.

Kelle İsmail, Sadık'ı arayarak bir plan yapar. Yemekler hazırlatıp, eğlence yapmaya karar verir. Seyfettin'i de eğlenceye davet eder. Seyfettin'in eğlenceye gitmesinden faydalanan Mustafa Ali bir bavul dolusu parayı müştemilata, kimseye göstermeden sokmayı başarır. Ancak tam da bu dakikalarda hiç de ummadıkları bir olayla karşı karşıya kalacaklardır.

Kaynak: Bültenler