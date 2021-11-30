Bir Başka Güzel bitti mi? 30 Kasım Bir Başka Güzel neden yok?
Selin Ciğerci'nin de jüri olduğu Show TV ekranlarında yayınlanan Bir Başka Güzel programının yayın akışında yer almaması nedeniyle Bir Başka Güzel bitti mi? Bir Başka Güzel neden yok? sorularına yanıt aranıyor. Büyük bir beklentiyle beraber izleyenlerle buluşan program, reyting anlamında bir süredir başarısız oldu. Bu nedenle Bir Başka Güzel programı hakkında son günlerde final iddiaları ortaya atılıyordu. Detaylara geçtiğimiz hafta belli olmuştu.
Bir Başka Güzel bitti mi? 30 Kasım Bir Başka Güzel neden yok? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
BİR BAŞKA GÜZEL PROGRAMI NE ZAMAN?
Bir Başka Güzel programı hafta içi her gün ekranlarda yer almaktaydı.
BİR BAŞKA GÜZEL BİTTİ Mİ?
Raşit Bağzıbağlı, Bige Daruga Çalışkan ve Selin Ciğerci'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı Bir Başka Güzel, geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara geldi. Bir Başka Güzel'in final bölümü, 29 Ekim Cuma günü yapıldı.
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