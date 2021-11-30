Bir Başka Güzel bitti mi? 30 Kasım Bir Başka Güzel neden yok? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

BİR BAŞKA GÜZEL PROGRAMI NE ZAMAN?

Bir Başka Güzel programı hafta içi her gün ekranlarda yer almaktaydı.

BİR BAŞKA GÜZEL BİTTİ Mİ?

Raşit Bağzıbağlı, Bige Daruga Çalışkan ve Selin Ciğerci'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı Bir Başka Güzel, geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara geldi. Bir Başka Güzel'in final bölümü, 29 Ekim Cuma günü yapıldı.

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