"Bir Baba Hamlet" ve "Basit Bir Ev Kazası" 20-22 Ağustos'ta
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"Bir Baba Hamlet" ve "Basit Bir Ev Kazası" 20-22 Ağustos'ta

Baba Sahne'nin çok sevilen kahkaha dolu iki oyunu, "Bir Baba Hamlet" ve "Basit Bir Ev Kazası", uzun bir aradan sonra KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyircisiyle kavuşuyor!

12.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:12

KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe'de URU organizasyonuyla gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 20-21 Ağustos'ta Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun yüksek tempolu muhteşem bir performans sahneledikleri "Bir Baba Hamlet"e; 22 Ağustos'ta ise, Günay Karacaoğlu'na birçok ödül getiren ve yıllar boyunca yüzlerce kez sahnelenen "Basit Bir Ev Kazası"na ev sahipliği yapacak. Tüm hijyen önemlerini alarak misafirlerine yeşillikler içinde güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunan ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlar için biletler Biletix'te!

İstanbul'un rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, uzun yıllardır hayalini kurduğu KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nu URU organizasyonuyla hayata geçirdi. İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, seyircisinden ayrı düşen tiyatrolara destek olmak amacıyla gönüllülük esasına bağlı kalarak kapılarını açan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, açık havaya kurulan tam donanımlı sahnesi ve COVID-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenmiş oturma düzeniyle tiyatroları izleyicisi ile buluşturuyor. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nun zengin oyun programı, 20-22 Ağustos 2020 tarihlerinde Baba Sahne'nin kahkaha tufanı yaratan "Bir Baba Hamlet" ve "Basit Bir Ev Kazası" oyunlarıyla devam ediyor.

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun birlikte rol aldığı çok ödüllü komedi oyunu "Bir Baba Hamlet", dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan "Hamlet"i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor. Oyun, Sebastian Seidel'in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren'in oturduğu "Bir Baba Hamlet" hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet ediyor. Gittiği her şehirde kapalı gişe oynayan "Bir Baba Hamlet", 20 Ağustos Perşembe ve 21 Ağustos Cuma akşamları KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyircisiyle hasret giderecek.

Günay Karacaoğlu'na, muhteşem performansıyla birçok ödül getiren ve yıllar boyunca kendisiyle özdeşleşip efsaneleşen tek kişilik "Basit Bir Ev Kazası" oyunu ise tiyatro severleri "cesur ama ürkek" bir kadın olan Songül'ün kahkaha dolu öyküsüne davet ediyor. Murat İpek'in yazıp yönettiği oyun, Songül'ün, toplumun kendini aşma serüveninden de çok da farklı olmayan kendini aşma serüvenini esprili bir dille sahneye taşıyor. Seyircisini kara mizah bir kahkaha tufanına götüren "Basit Bir Ev Kazası", 22 Ağustos Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Açık Havada, Güvenle Sosyalleşme İmkânı

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu hem kültür sanata destek veriyor hem uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan İstanbullulara yemyeşil huzurlu bahçe ortamında leziz yiyecekler eşliğinde nefes alabilecekleri, yeniden ve güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunuyor.

Misafirlerinin içleri daha rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda COVID-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin alana girişleri ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunlu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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